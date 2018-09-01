ŠKODA AUTO Россия объявляет о старте продаж и официальные цены на KODIAQ L&K

В российском представительстве ŠKODA обнародовали розничные цены, а также объявили о старте продаж первого внедорожника семейного типа KODIAQ Laurin & Klement.

Данная версия чешского внедорожника получила название в честь тех людей, кто стоял у истоков компании: Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. По словам создателей, данная модификация призвана показать почитателям ŠKODA все лучшие стороны авто бренда.

Во внешнем оформлении обсуждаемой модели можно отметить присутствие хромированных элементов, которые как бы подчеркивают особенность данного автомобиля.

В салоне господствует строгая атмосфера. Обивка выполнена из кожи. Особенности обстановке придает внутреннее освещение салона машины, которое можно выбрать из девяти предложенных вариантов.

В силовой линейке клиентам предлагаются два двухлитровых мотора: TSI на 180 л.с. с коробкой DSG 7, либо TDI на 150 л.с. с аналогичной коробкой передач.

Заявленная стоимость бензиновой модификации — 2834000 рублей, дизельной — 2790000 рублей.