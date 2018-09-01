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Новый Porsche опять поражает своих поклонников
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Новый Porsche опять поражает своих поклонников 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Новая модель Porsche поражает поклонников тем, что она до сотни разгоняется всего за 4,6 секунд.
Эта версия является самой мощной из новых Porsche. Под движком разместилось 400 лошадиных сил, приблизительная цена автомобиля составляет 120000 долларов. В последнее время особой популярностью пользуется те автомобили, которые имеют компактный вид. Именно поэтому компания Porsche решила выпустить кроссовер компактной версии. Кроссовер собирался на платформе Audi Q5. В салоне данного автомобиля достаточно много пространства, несмотря на то, что автомобиль имеет компактные размеры. Кресла очень удобные, есть функция регулировки. Приборная панель была упрощена, на ней размещено всего три колодца, на которых находится самая необходимая информация. Цвет салона стандартный бежевый. Задняя часть автомобиля просторная. Объем багажника составляет 500 литров.
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