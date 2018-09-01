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BMW показывает возможности использования электромобилей в будущем
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BMW показывает возможности использования электромобилей в будущем 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Когда вы едете на бензине или дизельном топливе, вы используете большой запас энергии, как правило, достаточный, чтобы перевезти вас и ваш багаж на расстояние около 500-700 км со скоростью более 100 км / ч.
К сожалению, это огромное количество энергии нельзя использовать для других вещей, так как довольно сложно преобразовать бензин в электрический свет, например, через двигатель автомобиля. Для подзарядки электромобиля можно использовать Wallbox полная зарядка будет достигнута через 4-6 часов. В настоящее время мы используем автомобиль в качестве мобильных батарей для зарядки наших телефонов и небольших приборов, не исключено, что в скором времени автомобиль будет источником энергии для домов.
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