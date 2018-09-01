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С продажи легковых автомобилей Ford дилеры выручили 31млрд рублей
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С продажи легковых автомобилей Ford дилеры выручили 31млрд рублей 

«Автостат Инфо» 6 часов назад
С продажи легковых автомобилей Ford дилеры выручили 31млрд рублей Аналитики «Автостат Инфо» установили, что за семь месяцев 2018 года авторитейлеры реализовали автомобилей марки Ford на сумму 30,77 млрд рублей.
В линейке автомобилй Ford наибольшую выручку за отчетные семь месяцев 2018 года удалось получить с модели Ford Kuga. Этот кроссовер был продан в количестве 7927 ед. и принес выручку в размере 12,1 млрд рублей. Модель Ford Focus в тот же период разошлась на российском рынке тиражом в 7663 ед. С продажи такого количества машин авторитейлеры выручили 8,3 млрд рублей. С внедорожников модели Ford Explorer, объем реализации которого составил за январь-июль 1823 ед., была получена выручка в размере 5,1 млрд рублей. Кроссовера Ford Ecosport за эти семь месяцев «заработал» 2,6 млрд рублей и разошелся на авторынке в количестве 2494 ед.
В тот же период россияне купили 1107 автомобилей Ford Mondeo, потратив на них 1,65 млрд рублей, а также 887 машин модели Ford Fiesta на 760 млн рублей.
С января по июль текущего года объем реализации легковых автомобилей марки Ford составил 21 919 ед., сообщают в «Автостат Инфо». Рост продаж марки составил 4,7% в сравнении с результатом реализации за аналогичный период прошлого года — 20 939 ед.
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