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В «Кортеже» Путина появится кабриолет
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В «Кортеже» Путина появится кабриолет 

Lenta.ru + ещё 5 29 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Проект «Кортеж», объединяющий автомобили для первых лиц государства, будет пополнен кабриолетом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует РИА Новости.
«Что касается кабриолета — да, задача поставлена, коллеги ее отрабатывают», — сказал министр. По его словам, появление кабриолета запланировано на одном из ближайших парадов Победы 9 мая: «На 9 мая — точно да, вопрос — какого года. Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю сто процентов».
Также Мантуров отметил достоинства лимузина семейства Aurus (бренд проекта «Кортеж») и его преимущества перед Cadillac One, на котором ездит президент США Дональд Трамп. «Знаете, в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского кадиллака? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас — серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину», — сказал чиновник, добавив, что серийный выпуск позволяет сделать автомобиль более эстетичным.
На данный момент в проект «Кортеж» входят три модели: лимузин, впервые продемонстрированный на инаугурации президента 7 мая, седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Ранее было объявлено о разработке мотоцикла и кроссовера.
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