В «Кортеже» Путина появится кабриолет

Проект «Кортеж», объединяющий автомобили для первых лиц государства, будет пополнен кабриолетом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров , которого цитирует РИА Новости

«Что касается кабриолета — да, задача поставлена, коллеги ее отрабатывают», — сказал министр. По его словам, появление кабриолета запланировано на одном из ближайших парадов Победы 9 мая: «На 9 мая — точно да, вопрос — какого года. Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю сто процентов».

Также Мантуров отметил достоинства лимузина семейства Aurus (бренд проекта «Кортеж») и его преимущества перед Cadillac One, на котором ездит президент США Дональд Трамп . «Знаете, в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского кадиллака? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас — серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину», — сказал чиновник, добавив, что серийный выпуск позволяет сделать автомобиль более эстетичным.

На данный момент в проект «Кортеж» входят три модели: лимузин, впервые продемонстрированный на инаугурации президента 7 мая, седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Ранее было объявлено о разработке мотоцикла и кроссовера.