Ганста-стайл: Tesla Model S обзавелась аэродинамическим обвесом

Немецкое тюнинг-ателье подготовило набор аэродинамических кузовных элементов для премиального американского электромобиля.

Набор, разработанный специалистами фирмы Prior Design для Tesla Model S, получил название PD-S1000 Aerodynamic-Kit. В его состав входят: передний бампер со спойлером, боковые юбки, задний бампер с диффузором и задний спойлер на крышке багажника.

В демо-видео от тюнера, внешность автомобиля доработана еще за счет матовой голубой пленки и кованных 21-дюймовых облегченных колес PD5Forged с десятиспицевым дизайном. Автомобиль также оснастили регулируемой подвеской H&R.

О других технических апгрейдах ничего не сообщается, хотя, они Model S и ни к чему. Напомним, электрокар приводится в движение силовой установкой из двух электромоторов, развивающих 773 л.с. мощности и 967 Нм крутящего момента. В такой конфигурации электромобиль способен разгонятся с нуля до первой «сотни» за 2,6 секунды (чего не могут даже, кстати, многие суперкары) и до максимальной скорости 250 км/ч.

Отметим, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 16 026 единиц Tesla Model S, а в Соединенных Штатах объем продаж составил 27 060 штук, так что, клиенты на тюнинг у Prior Design должны быть обязательно.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал, про дизайнерскую фирму из Лондона, переделавшую Model S в универсал.

По материалам: www.kolesa.ru