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Самые крутые тачки Unlim 500+
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Самые крутые тачки Unlim 500+ 

Южный автомобиль 16 часов назад
Фото: Южный автомобиль
Юбилейный, двадцатый фестиваль суперкаров Unlim 500+ проходит 1-2 сентября в аэропорту Быково (Московская область) и собрал несколько десятков выдающихся автомобилей.
Последние несколько лет ни один Unlim 500+ не обходится без автомобилей тюнинг-ателье GOSHA TURBO TECH. И на этот раз известная мастерская выставит сразу несколько своих мощных суперкаров: Nissan GT-R GTT-Lucifer (1600 л.с.), Lamborghini Urus (641 л.с.), Porsche 911 Turbo S (991.2) TechArt/GTT-900 (900 л.с.), Nissan GT-R GTT-1200 Isolda (1200 л.с.). Все они претендуют на победу в своих классах. Соперниками автомобилей GOSHA TURBO TECH станут Lamborghini, Porsche, Nissan, Ferrari, Mercedes, BMW и прочие марки других известных ателье. Соревноваться они будут в семи классах: Super Car AWD, Super Car RWD, Sport Car AWD, Sport Car RWD, Super Sport AWD, Super Sport RWD, Unlimited. Соревновательная дистанция составит 1/2 мили (804,66 метра). Она будет проложена на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе аэродрома.
На площадке аэродрома Быково разместится большой сервисный парк, где автомобили будут готовиться к заездам, и куда смогут попасть зрители, развлекательная зона и зона фудкорта. Ниже предлагаем вам посмотреть фотографии с первого дня Unlim 500+
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