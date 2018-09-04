Ещё
В Подмосковье прошел фестиваль суперкаров Unlim 500+
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье прошел фестиваль суперкаров Unlim 500+ 

Чемпионат.com + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В подмосковном аэропорту Быково 1 и 2 сентября прошел фестиваль суперкаров Unlim 500+. Мероприятие состоялось уже в 20-й раз и привлекло более 2 тыс. зрителей. В рамках фестиваля прошли соревнования по дрэг-рейсингу на неклассической дистанции 804 метра.
В соревнования приняло участие более 90 гонщиков, которых поделили на 10 категорий в зависимости от типа привода и уровня доработки машины. За два дня было проведено 472 заезда. Победа досталась Адаму Миштаеву на Nissan GT-R Altechno. В финале он на доли секунды опередил Марата Нигметзанова. Для определения победителя судьям пришлось смотреть видеоповтор.
Лучшее время фестиваля показал Андрей Тюриков на Nissan GT-R GTT-Lucifer. Он преодолел дистанцию за 13,690 секунды «чистого» времени без учета реакции на старте.
Чемпионат.com: последние новости
Пройди викторину и выиграй сертификат на программу Introduction to Porsche Во Флориде открыта стрельба на чемпионате по Madden NFL Как подготовиться к велозаезду? Велогонка для новичка, с чего начать?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW принимает заказы на кроссовер, которого нет
Toyota представила новый универсал Corolla1
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение