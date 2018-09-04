В Подмосковье прошел фестиваль суперкаров Unlim 500+

В подмосковном аэропорту Быково 1 и 2 сентября прошел фестиваль суперкаров Unlim 500+. Мероприятие состоялось уже в 20-й раз и привлекло более 2 тыс. зрителей. В рамках фестиваля прошли соревнования по дрэг-рейсингу на неклассической дистанции 804 метра.

В соревнования приняло участие более 90 гонщиков, которых поделили на 10 категорий в зависимости от типа привода и уровня доработки машины. За два дня было проведено 472 заезда. Победа досталась Адаму Миштаеву на Nissan GT-R Altechno. В финале он на доли секунды опередил Марата Нигметзанова. Для определения победителя судьям пришлось смотреть видеоповтор.

Лучшее время фестиваля показал Андрей Тюриков на Nissan GT-R GTT-Lucifer. Он преодолел дистанцию за 13,690 секунды «чистого» времени без учета реакции на старте.