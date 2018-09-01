Ещё
Концепт BMW Vision iNEXT оказался кроссовером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концепт BMW Vision iNEXT оказался кроссовером 

Allroader.ru 4 часа назад
Фото: Allroader.ru
Производитель премиальных автомобилей из Баварии, компания BMW, опубликовал несколько новых изображений своего нового концепт-кара Vision iNEXT. Прототип покажут миру уже в октябре на Парижском автосалоне 2018, но до сего дня мы точно не знали к какому классу новинка будет относиться. Теперь же стало известно, что Vision iNEXT — это автомобиль класса SUV с выразительной носовой частью, где расположена массивная решетка радиатора в окружении узких головных фар.
Также из представленных эскизов становится понятно, что Vision iNEXT получит длинный капот, сильно заваленное назад лобовое стекло и слегка ниспадающую линию крыши. Как и подобает всякому уважающему себя концепт-кару, новинка BMW щеголяет огромными колесами на литых дисках, выраженными передними крыльями и оригинальной кабиной. Последняя выполнена в футуристичном стиле с разделенными «парящей» центральной консолью передними сиденьями и уникальной приборной панелью без традиционных циферблатов.
Водительские приборы, похоже, «перекочуют» на большой центральный дисплей (как у Tesla Model 3). Также интересно, что на некоторых рисунках отсутствует рулевое колесо, что может говорить только об одном — перед нами автомобиль, оснащенный автопилотом 4 поколения, который способен в ряде случаев самостоятельно передвигаться по дорогам, а руль в это время для удобства пассажиров просто убирается.
Но, несмотря на всю «космическую» сущность концепта BMW Vision iNEXT, не будем забывать, что баварцы почти никогда не показывают прототипы у которых нет серийного будущего. В данном случае конвейерная версия iNEXT появится в 2021 году.
Allroader.ru: последние новости
Volkswagen раскрыл салон T-Cross Китайцам предложили роскошный Ford Kuga Lada XRAY Cross раскрывает свои тайны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили
В чем причины непопулярности новой «Нивы»
Volvo XC 90 увеличил свои габариты
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение