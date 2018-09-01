Концепт BMW Vision iNEXT оказался кроссовером

Производитель премиальных автомобилей из Баварии, компания BMW , опубликовал несколько новых изображений своего нового концепт-кара Vision iNEXT. Прототип покажут миру уже в октябре на Парижском автосалоне 2018, но до сего дня мы точно не знали к какому классу новинка будет относиться. Теперь же стало известно, что Vision iNEXT — это автомобиль класса SUV с выразительной носовой частью, где расположена массивная решетка радиатора в окружении узких головных фар.

Также из представленных эскизов становится понятно, что Vision iNEXT получит длинный капот, сильно заваленное назад лобовое стекло и слегка ниспадающую линию крыши. Как и подобает всякому уважающему себя концепт-кару, новинка BMW щеголяет огромными колесами на литых дисках, выраженными передними крыльями и оригинальной кабиной. Последняя выполнена в футуристичном стиле с разделенными «парящей» центральной консолью передними сиденьями и уникальной приборной панелью без традиционных циферблатов.

Водительские приборы, похоже, «перекочуют» на большой центральный дисплей (как у Tesla Model 3). Также интересно, что на некоторых рисунках отсутствует рулевое колесо, что может говорить только об одном — перед нами автомобиль, оснащенный автопилотом 4 поколения, который способен в ряде случаев самостоятельно передвигаться по дорогам, а руль в это время для удобства пассажиров просто убирается.

Но, несмотря на всю «космическую» сущность концепта BMW Vision iNEXT, не будем забывать, что баварцы почти никогда не показывают прототипы у которых нет серийного будущего. В данном случае конвейерная версия iNEXT появится в 2021 году.