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СМИ: Volkswagen мог фальсифицировать данные не только по дизельным автомобилям
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СМИ: Volkswagen мог фальсифицировать данные не только по дизельным автомобилям 

Вести Экономика + ещё 15 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика» В бензиновых автомобилях марок Volkswagen, Audi и Porshe также могло быть установлено программное обеспечение, влияющее на данные о вредных выбросах.
Фото: Pixabay
Вокруг автоконцерна Volkswagen разгорается новый скандал. Как сообщает немецкое издание Bild am Sonntag, со ссылкой на материалы прокуратуры Мюнхена, автогигант мог допустить манипуляции с данными о выхлопах не только дизельных, но также и бензиновых двигателей в автомобилях Volkswagen, Audi и Porshe.
По данным издания, осенью 2015 года во внутренней презентации компании эксперты Volkswagen сообщили, что в автоматические коробки передач автомобилей трех марок были интегрированы специальные программы, которые влияют на показатели расхода топлива и вредных выбросов углекислого газа. В 2016 году, также в закрытом формате, специалисты якобы рассказали о том, как эти программы активировать во время проверки, чтобы снизить выбросы. Именно поэтому под подозрение попали и бензиновые моторные линейки немецкого концерна.
Как сообщали «Вести. Экономика», «дизельный скандал» в Германии, разгоревшийся вокруг автогиганта из-за намеренного занижения данных о вредных выбросах своих автомобилей, начался в 2015 году. С тех пор уже было отозвано 482 тысячи легковых машин Audi и Volkswagen 2009 — 2015 годов выпуска.
В Соединенных штатах концерн оштрафовали в общей сложности примерно на $10 млрд К иску присоединились и другие страны. Например, Мексика требовала $7 млрд затраты производителя из-за «Дизельгейта» превысили отметку в €25 млрд
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