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СМИ: Volkswagen мог манипулировать данными не только дизельных автомобилей
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СМИ: Volkswagen мог манипулировать данными не только дизельных автомобилей 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen мог допустить манипуляции с данными о выхлопах не только дизельных, но и бензиновых двигателей Volkswagen, Audi и Porsche, пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на материалы мюнхенской прокуратуры по соответствующему расследованию.
Согласно материалам, в ноябре 2015 года эксперты Volkswagen сообщили, что автоматические коробки передач в Volkswagen, Audi и Porsche имели программы управления, которые могли повлиять на показатели выхлопов. По словам этих свидетелей, таким образом производитель мог манипулировать данными о выбросах CO2 и о расходе топлива.
Сообщается, что во внутренней презентации компании от февраля 2016 года содержатся данные о том, как можно активировать программу управления автоматической коробкой во время проверки, чтобы сократить выбросы.
Представитель Volkswagen сообщил Bild, что компания не дает комментариев по существу текущего расследования, но в прошедшие месяцы интенсивно обсуждала с Федеральным автотранспортным ведомством тему коробки передач.
Представитель ведомства заявил, по материалам прокуратуры, что они изучают эту спорную функцию бензиновых моторов.
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