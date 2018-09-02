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Назван топ-5 обычных машин, которые превратили в «танки»
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Назван топ-5 обычных машин, которые превратили в «танки» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Специалисты составили рейтинг из пяти позиций, на которых расположились автомобили, которые были переконструированы в «танки».
На первый взгляд это обычные автомобили, но выносливость равняется танковой мощности.
Первую строчку в списке занимает Lеxus LS 460L, это своего рода качество, стиль и огромная мощность в одном автомобиле. После того, как инженеры поколдовали над авто он легко может выдержать даже взрывы.
На втором месте расположился ВМW 750 Li, под капотом расположилась мощная броня, также бронированный мотор и подвеска.
Замыкает тройку лидеров Cаdillа Escаlаde ЕSV, славится отличной бронёй и усовершенствованным салоном.
Четвёртая позиция досталась Mercеdеs-Bеnz S-Guаrd, его эксперты отмечают как самым бронированным автомобилем.
Knight ХV занял пятую строчку в списке самых бронированных автомобилей.
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