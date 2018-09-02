Назван топ-5 обычных машин, которые превратили в «танки»

Специалисты составили рейтинг из пяти позиций, на которых расположились автомобили, которые были переконструированы в «танки».

На первый взгляд это обычные автомобили, но выносливость равняется танковой мощности.

Первую строчку в списке занимает Lеxus LS 460L, это своего рода качество, стиль и огромная мощность в одном автомобиле. После того, как инженеры поколдовали над авто он легко может выдержать даже взрывы.

На втором месте расположился ВМW 750 Li, под капотом расположилась мощная броня, также бронированный мотор и подвеска.

Замыкает тройку лидеров Cаdillа Escаlаde ЕSV, славится отличной бронёй и усовершенствованным салоном.

Четвёртая позиция досталась Mercеdеs-Bеnz S-Guаrd, его эксперты отмечают как самым бронированным автомобилем.

Knight ХV занял пятую строчку в списке самых бронированных автомобилей.