Специалисты составили рейтинг из пяти позиций, на которых расположились автомобили, которые были переконструированы в «танки».
На первый взгляд это обычные автомобили, но выносливость равняется танковой мощности.
Первую строчку в списке занимает Lеxus LS 460L, это своего рода качество, стиль и огромная мощность в одном автомобиле. После того, как инженеры поколдовали над авто он легко может выдержать даже взрывы.
На втором месте расположился ВМW 750 Li, под капотом расположилась мощная броня, также бронированный мотор и подвеска.
Замыкает тройку лидеров Cаdillа Escаlаde ЕSV, славится отличной бронёй и усовершенствованным салоном.
Четвёртая позиция досталась Mercеdеs-Bеnz S-Guаrd, его эксперты отмечают как самым бронированным автомобилем.
Knight ХV занял пятую строчку в списке самых бронированных автомобилей.