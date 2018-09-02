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Мотоциклист разогнался и проехал по поверхности воды
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Воплотить сон в реальность: мотоциклист разогнался и проехал по поверхности воды 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: stepanstunt, Youtube
На своем транспортном средстве мотоциклист закрепил конструкцию, позволяющую удерживать технику на воде.
Байкер из Санкт-Петербург поразил пользователей Сети — мужчина в буквально смысле проехал по водной глади Финского залива на своем мотоцикле. Кадры были опубликованы на странице петербуржца в Instagram.
Сам экстремал признался, что такой маневр — его давняя мечта. К своему мотоциклу мужчина прикрепил некую конструкцию, благодаря которой транспортное средство не утонуло, а налегке проскользило по поверхности воды.
Байкер отметил, что до него россияне уже предпринимали аналогичные попытки, однако терпели неудачу. А вот данная попытка привела пользователей Сети в восторг.
«Супер! Сон воплотить в реальность. Нет ничего не возможного», — написали комментаторы.
Ранее ужасающий момент ДТП оказался запечатлен на камеру, установленную на шлеме мотоцикла, когда внедорожник, после столкновения с другой машиной, влетел в прямо в байкера.
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