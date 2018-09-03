Эксперты назвали ТОП-3 среднеразмерных кроссоверов

На мировом авторынке модели SUV-сегмента планомерно занимают все больше места. Автоэксперты провели исследование и опубликовали ТОП-3 среднеразмерных кроссоверов на российском авторынке.

Номер три в обсуждаемом рейтинге — Mazda CX-5. В силовой линейке данной японской модели представленной на авторынке РФ отсутствуют дизельные модификации. Из бензиновых агрегатов предлагаются 2,0/2,5-литровый мотор линейки SkyActiv на 150/194 л.с. В роли трансмиссии предлагаются либо шестиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатая коробка-автомат. Привод либо передний, либо полный (4WD).

Второе место у другого японского внедорожника Honda CR-V. По силовой части тут также предлагается два агрегата: двухлитровый на 150 л.с. и 2,4-литровый на 186 л.с. По трансмиссии предлагается только вариатор CVT.

Номер один в обсуждаемом рейтинге — Volkswagen Tiguan. Немецкий внедорожник предлагается с широким выбором силовых агрегатов.

На бензине работают два мотора: 1,4-литровый на 125 л.с. и 2,0-литровый на 220 л.с. Есть также двухлитровый дизельный агрегат на 150 л.с.

В роли трансмиссии предлагаются шестиступенчатая МКПП, шестиступенчатая АКПП, а также семиступенчатая коробка DSG.