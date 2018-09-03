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Эксперты назвали ТОП-3 среднеразмерных кроссоверов
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Эксперты назвали ТОП-3 среднеразмерных кроссоверов 

Car.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: Car.ru
На мировом авторынке модели SUV-сегмента планомерно занимают все больше места. Автоэксперты провели исследование и опубликовали ТОП-3 среднеразмерных кроссоверов на российском авторынке.
Номер три в обсуждаемом рейтинге — Mazda CX-5. В силовой линейке данной японской модели представленной на авторынке РФ отсутствуют дизельные модификации. Из бензиновых агрегатов предлагаются 2,0/2,5-литровый мотор линейки SkyActiv на 150/194 л.с. В роли трансмиссии предлагаются либо шестиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатая коробка-автомат. Привод либо передний, либо полный (4WD).
Второе место у другого японского внедорожника Honda CR-V. По силовой части тут также предлагается два агрегата: двухлитровый на 150 л.с. и 2,4-литровый на 186 л.с. По трансмиссии предлагается только вариатор CVT.
Номер один в обсуждаемом рейтинге — Volkswagen Tiguan. Немецкий внедорожник предлагается с широким выбором силовых агрегатов.
На бензине работают два мотора: 1,4-литровый на 125 л.с. и 2,0-литровый на 220 л.с. Есть также двухлитровый дизельный агрегат на 150 л.с.
В роли трансмиссии предлагаются шестиступенчатая МКПП, шестиступенчатая АКПП, а также семиступенчатая коробка DSG.
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