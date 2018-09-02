Рестайлинговая Hyundai Creta вызывает небывалый ажиотаж

Потребители бразильского, китайского и индийского рынков уже смогли оценить рестайлинг полюбившейся многим модели Creta южнокорейского бренда Hyundai . Компакт-кросс получил обновления практически на всех ключевых рынках, но не на российском.

При этом ажиотаж вокруг модернизированной Hyundai Creta не утихает и клиенты считают, что новый образ «паркетника» невероятно хорош. Два года назад кроссовер стал бестселлером авторынка Бразилии, а в минувшем году стал лидером индийского рынка, обогнав Suzuki Vitara Brezza. Китайцы заявили, что обновленный ix25/Creta вдвое увеличил число своих почитателей.

Стоит напомнить, какие именно новшества получил компакт-кросс. К обновлениям нужно причислить иные бамперы. Полное оснащение светодиодной оптикой в наивысших комплектациях, новые противотуманные фары, уникальные колеса из легких сплавов на 16-17 дюймов и конечно нужно упомянуть габаритную каскадообразную радиаторную решетку.

Заметен рестайлинг и в салонном дизайне Hyundai Creta: качественная обивка, электролюк, регулируемые передние сидения, дополнительные дефлекторы, круиз-контроль и некоторые другие «фишки».

Изменилась не только внешность «паркетника», но и его цена. К примеру, на индийском рынке рестайлинговый кросс в базовом исполнении теперь доступен от 905 тысяч рублей.