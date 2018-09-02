Mercedes-benz AMG S63 тест-драйв сдал на отлично

Mercedes-benz AMG S63, это новая модель роскошного автомобиля от известного производителя.

Сразу же, во время знакомства и первого осмотра автомобиля, хочется уделить особое внимание новой оптике. Фары выглядит просто великолепно, они похожи на настоящие произведения искусства. Нет только с фарами произошли перемены, немного видоизменился и салон. Он все также остается просторным как спереди, так и сзади. Он комфортный, есть, где разместить ноги, сиденья имеют комфортные подголовники. Разработчики новой модели автомобилей сделали более усовершенствованный руль, который имеет два дополнительных датчика, один отвечает за управление мультимедией, а второй предназначен для приборной панели. В салоне присутствует несколько элементов кожи и алюминия. Приборная панель также претерпела перемены.