Hyundai N думает расширять линейку: двухместный спорткар или конкурента Kia Stinger ждать?

Похоже, Hyundai имеет большие планы по расширению линейки N-авто.

Hyundai N — чрезвычайно амбициозный конкурент Volkswagen R и Ford RS. Началось всё с «горячего» хэтчбека i30 N в 2017 году, за которым последовал Veloster N. Далее — i30 Fastback N. После этого мы не знаем, что произойдет, но Hyundai думает об этом.

Согласно данным Autocar, ссылающимся на свои источники в компании, корейцы готовят либо двухместный спортивный автомобиль, либо четырёхдверку, подобную Kia Stinger GT.

«Прямо сейчас нам не нужен автомобиль-флагман в N-линейке, — сказал Альберт Бирманн, босс Hyundai N. — Это тот этап, на котором мы должны быть последовательны. Мы должны быть осторожны, не берясь за проекты, которые не сможем исполнить нужным образом».

«Хёндэ не забывает и про раскрутку N-Line — комплекта доработок, преимущественно косметического плана.