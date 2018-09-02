В июле продажи седанов в России упали на 9%

Автомобили в кузове «седан», которые являются самыми распространенными в российском парке, теряют популярность у покупателей в нашей стране. Так, по итогам июля 2018 года продажи новых таких машин составили 43,6 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем год назад.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это уже не первый подобный случай в нынешнем году. Но если в апреле и июне падение продаж седанов составило менее 1%, то теперь оказалось более значительным.