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В июле продажи седанов в России упали на 9%
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В июле продажи седанов в России упали на 9% 

Автостат 30 минут назад
Фото: Автостат
Автомобили в кузове «седан», которые являются самыми распространенными в российском парке, теряют популярность у покупателей в нашей стране. Так, по итогам июля 2018 года продажи новых таких машин составили 43,6 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем год назад.
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это уже не первый подобный случай в нынешнем году. Но если в апреле и июне падение продаж седанов составило менее 1%, то теперь оказалось более значительным.
Несмотря на это, по итогам 7 месяцев реализация новых легковых автомобилей с типом кузова «седан» в России еще показывает рост (+3,6% до 308,9 тыс. шт.). А самыми популярными такими моделями являются LADA Granta и Vesta, KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.
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