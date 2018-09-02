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Второго такого не найти: BMW M5 F10 от CFD
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Второго такого не найти: BMW M5 F10 от CFD 

Car.ru 6 минут назад
Фото: Car.ru
BMW M5 F10? Да, такое возможно, если обратиться к тюнеру CFD!
Начиная с поколения E60, BMW не предлагал Touring-версию M5. Таким образом, в отличие от конкурентов в лице Mercedes-AMG и Audi Sport, F10 и новый F90 идут исключительно в четырёхдверном кузове.
BMW, похоже, не заинтересована в том, чтобы начать предлагать M5 и как универсал в ближайшее время, но люди, стоящие во главе тюнинг-компании CFD, против этого, создавая «неофициальный» BMW M5 Touring.
В данном проекте видим визуальные обновления баварского «вагона». В салоне машины — смесь из алькантары и кожи с контрастной прострочкой.
У представленного M5 Touring есть также кастомная выхлопная система, которая дарит классное рычание на низких оборотах, нарушать мир и спокойствие вокруг. 20-дюймовые колёсные диски — их тоже упомянем.
Мощность исходит от 4,4-литрового двигателя V8 битурбо, как и настоящего M5. Однако, в отличие от «официального» M5, где 592 л.с. Мало и этого? Не беда — можно и до 937 л.с. отдачу мотора довести!
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