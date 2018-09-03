Audi A4 получил апгрейд от АВТ

Немецкое ателье под названием АВТ выпустило новую спецификацию специально для автомобиля модели Audi A4. В пакет обновлений входят не только стилистические, но и технические доработки.

Благодаря внедрённым модификациям стандартный бензиновый двигатель получит отдачу в 330 лошадиные силы, а его крутящий момент вырастет вплоть до 370 Нм. Напомним, что в базовой комплектации седан имеет мотор с отдачей в 252 лошадиных силы. Дизельный агрегат был прокачен до отдачи в 215 лошадей против первоначальных 190. Топовая дизельная силовая установка после тюнинга и вовсе может получить мощность в 325 лошадиных сил.

В пакет обновлений входят специальные аэродинамические элементы, которые улучшают соответствующие характеристики авто. Кроме того, доступен выбор разных видов отделки и легкосплавных современных дисков. Для версии S можно заказать отдельно глушитель с хромированными патрубками на 84 миллиметра.