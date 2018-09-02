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Табун в сарае: Audi RS4 Avant получил больше мощности
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Табун в сарае: Audi RS4 Avant получил больше мощности 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Тюнер поработал над внешностью и технической начинкой «заряженного» универсала из Ингольштадта. В ателье Wheelsandmore выполнили апгрейд V-образной «шестерки» объемом 2,9 литра, которая в стоковом варианте выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В такой конфигурации «пятидверка» способна разогнаться с нуля до первой «сотни» за 4,1 секунды.
Изменения в программном обеспечении, внесенные специалистами ателье в электронном блоке управления двигателем повысили его отдачу на 77 л.с. и 110 Нм крутящего момента — до 527 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Вероятно, повышение мощности повлияло на динамику автомобиля, но тюнер новых данных не раскрывает.
Кроме того, Wheelsandmore предлагает установить новую выпускную систему, увеличивающую мощность машины на дополнительные 9 л.с. А еще есть новый турбо-кит, с которым «шестерка» будет выдавать 612 л.с.
Завершающим штрихом станут занижающие пружины и набор 20-дюймовых колес 6Sporz², обутых в резину 275/30 спереди и 295/25 сзади. Также доступные 21-дюймовые колеса и различные варианты финишной отделки для обоих вариантов. Кстати, недавно Audi представила на рынке США спецверсию A4, символизирующую прощание с механической коробкой передач там. По материалам: www.kolesa.ru
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