Табун в сарае: Audi RS4 Avant получил больше мощности

Тюнер поработал над внешностью и технической начинкой «заряженного» универсала из Ингольштадта. В ателье Wheelsandmore выполнили апгрейд V-образной «шестерки» объемом 2,9 литра, которая в стоковом варианте выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В такой конфигурации «пятидверка» способна разогнаться с нуля до первой «сотни» за 4,1 секунды.

Изменения в программном обеспечении, внесенные специалистами ателье в электронном блоке управления двигателем повысили его отдачу на 77 л.с. и 110 Нм крутящего момента — до 527 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Вероятно, повышение мощности повлияло на динамику автомобиля, но тюнер новых данных не раскрывает.

Кроме того, Wheelsandmore предлагает установить новую выпускную систему, увеличивающую мощность машины на дополнительные 9 л.с. А еще есть новый турбо-кит, с которым «шестерка» будет выдавать 612 л.с.