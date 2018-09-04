Jaguar готовит среднемоторный гибридный спорткар

Согласно недавно полученных данных от британского автобренда Jaguar Land Rover , судьба спорткара Jaguar F-type весьма туманна. Ясно одно — былой преемственности поколений уже не будет. Ожидается, что в 2022 году миру представят новое среднемоторное купе.

Силовой агрегат нового поколения спорткаров будет представлен гибридной установкой, в составе которой будет задействован мотор линейки V6, а также вспомогательные электромоторы.

Общая отдача агрегата ожидается на уровне 550 л.с. Впоследствии на смену «гибриду» может прийти и чисто электрический агрегат.

Кроме этого, в компании обсуждается возможное появление «пятидверки» F-type. В случае одобрения, у Porsche Taycan может появиться серьезный конкурент.

И последнее. Автобренд Jaguar запатентовал обозначение J-type. Для каких целей, информации пока что нет.

Возможно под таким кодом будут выпускать преемников линейки F-type. А может быть это будет совершенно новое направление.