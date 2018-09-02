Jaguar строит среднемоторный суперкар

У большинства ведущих автопроизводителей есть суперкары в продуктовой линейке, правда, Jaguar в их число не входит, но уже работает над исправлением ситуации.

Первым суперкаром Jaguar стал XJ220. Он был представлен в 1991 году и стоил 413 тысяч фунтов стерлингов. Его идеологическим преемником должен был стать C-X75, оснащавшийся 778-сильной гибридной силовой установкой, но из-за глобального экономического кризиса, начавшегося в 2012 году, компания отказалась от производства суперкара.

Правда, Jaguar не собирался отказываться от намерения выпустить высокопроизводительный спорткар и, как стало известно изданию Auto Express, компания уже ведет работу над радикальной заменой F-Type. Подробности пока не раскрываются, но журнал сообщает, что модель получит среднемоторную компоновку, имя J-Type и выйдет на рынок в 2022 году.

Acura NSX. Jaguar C-X75 Будущая новинка Jaguar, как предполагается, создаст конкуренцию моделям хай-энд сегмента, включая суперкары McLaren . Топовые инженеры, рабоющие над проектом, заявили Auto Express, что по производительности автомобиль сопоставим с Honda

Казалось бы, странный выбор, поскольку NSX мало кто считает эталоном среди современных моделей в этом сегменте, но «японец» является единственным гибридом в своем классе, а именно такая силовая установка будет у J-Type. Издание сообщает, что скорее всего она будет базироваться на бензиновом V6, который будет поддерживаться как минимум двумя электромоторами. То есть, автомобиль будет иметь полный привод и мощность от 550 л.с.

Без сомнения, в эру гиперкаров, мощность которых составляет по 1 000 л.с. и выше, все это звучит не впечатляюще, но суперкар Jaguar будет, например, мощнее Audi R8, а еще сможет посоперничать с McLaren 570S. Но, не будем «гадать на кофейной гуще», подождем более детальную информацию.

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По материалам: www.kolesa.ru