Ещё
Jaguar строит среднемоторный суперкар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar строит среднемоторный суперкар 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
У большинства ведущих автопроизводителей есть суперкары в продуктовой линейке, правда, Jaguar в их число не входит, но уже работает над исправлением ситуации.
Первым суперкаром Jaguar стал XJ220. Он был представлен в 1991 году и стоил 413 тысяч фунтов стерлингов. Его идеологическим преемником должен был стать C-X75, оснащавшийся 778-сильной гибридной силовой установкой, но из-за глобального экономического кризиса, начавшегося в 2012 году, компания отказалась от производства суперкара.
Правда, Jaguar не собирался отказываться от намерения выпустить высокопроизводительный спорткар и, как стало известно изданию Auto Express, компания уже ведет работу над радикальной заменой F-Type. Подробности пока не раскрываются, но журнал сообщает, что модель получит среднемоторную компоновку, имя J-Type и выйдет на рынок в 2022 году.
Jaguar C-X75  Будущая новинка Jaguar, как предполагается, создаст конкуренцию моделям хай-энд сегмента, включая суперкары McLaren. Топовые инженеры, рабоющие над проектом, заявили Auto Express, что по производительности автомобиль сопоставим с Honda/Acura NSX.
Казалось бы, странный выбор, поскольку NSX мало кто считает эталоном среди современных моделей в этом сегменте, но «японец» является единственным гибридом в своем классе, а именно такая силовая установка будет у J-Type. Издание сообщает, что скорее всего она будет базироваться на бензиновом V6, который будет поддерживаться как минимум двумя электромоторами. То есть, автомобиль будет иметь полный привод и мощность от 550 л.с.
Без сомнения, в эру гиперкаров, мощность которых составляет по 1 000 л.с. и выше, все это звучит не впечатляюще, но суперкар Jaguar будет, например, мощнее Audi R8, а еще сможет посоперничать с McLaren 570S. Но, не будем «гадать на кофейной гуще», подождем более детальную информацию.
Весной также стало известно, что Jaguar ведет работу над большим кроссовером, который должен составить конкуренцию Porsche Cayenne и Maserati Levante.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Другой обновлённый Hyundai Tucson попался фотошпионам Внезапно обновлённый Ford Kuga: декор топ-версии Vignale и спорная мультимедиа Табун в сарае: Audi RS4 Avant получил больше мощности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили2
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок40
В чем причины непопулярности новой «Нивы»4
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение