На 127% выросли продажи Skoda на рынке SUV в России

На 127% выросли продажи Skoda на рынке SUV в России Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за семь первых месяцев 2018 года российские покупатели приобрели 7678 кроссоверов и внедорожников марки Skoda.

Продажи чешского бренда на рынке SUV в России выросли на 127% относительно результата продаж за аналогичный период прошлого года — 3382 ед.

Лидером продаж внедорожной линейки Skoda в период с января по июль 2018 года стала модель Skoda Kodiaq . В отчетные семь месяцев 2018 года продажи этого кроссовера составили 3876 ед., что на 611,2% превысило результат годичной давности (545 шт.). В тот же период на 34% увеличился объем реализации Skoda Yeti . За январь-июль 2018 года в России был продан 3801 автомобиль, что оказалось на 34% выше уровня прошлого года — 2837 ед.

Общий объем реализации машин марки Skoda в России вырос за январь-июль нынешнего года на 19%, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи таких машин увеличились с 31 336 до 37 255 ед. авто.