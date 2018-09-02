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На 127% выросли продажи Skoda на рынке SUV в России
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На 127% выросли продажи Skoda на рынке SUV в России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
На 127% выросли продажи Skoda на рынке SUV в России Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за семь первых месяцев 2018 года российские покупатели приобрели 7678 кроссоверов и внедорожников марки Skoda.
Продажи чешского бренда на рынке SUV в России выросли на 127% относительно результата продаж за аналогичный период прошлого года — 3382 ед.
Лидером продаж внедорожной линейки Skoda в период с января по июль 2018 года стала модель Skoda Kodiaq. В отчетные семь месяцев 2018 года продажи этого кроссовера составили 3876 ед., что на 611,2% превысило результат годичной давности (545 шт.). В тот же период на 34% увеличился объем реализации Skoda Yeti. За январь-июль 2018 года в России был продан 3801 автомобиль, что оказалось на 34% выше уровня прошлого года — 2837 ед.
Общий объем реализации машин марки Skoda в России вырос за январь-июль нынешнего года на 19%, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи таких машин увеличились с 31 336 до 37 255 ед. авто.
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