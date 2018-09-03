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Skoda штурмует российский рынок SUV
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Skoda штурмует российский рынок SUV 

Car.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Car.ru
Однако представители Skoda пока еще не вошли в десятку самых популярных кроссоверов в стране.
Между тем, цифры свидетельствуют о стабильном росте спроса на кроссоверы от Skoda. Так, если взять статистику за период с января по июль 2018 года, то получается следующая картина.
Всего за данный временной отрезок в стране было продано 7 678 автомобилей сегмента SUV от Skoda. По сравнению с таким же периодом 2017 года, когда было куплено 3 382 машины, увеличение продаж составило 127%.
Среди моделей на первом месте находится Kodiaq. Данный кроссовер среднего размера предпочли 3 876 автовладельцев, что выше показателей предыдущего года на 611 процентов.
Далее идет Skoda Yeti. Этот автомобиль заслужил симпатии у 3 801 покупателя.
Также стоит отметить, что продажи всех автомобилей Skoda зафиксированы на уровне 37 255 единиц. По сравнению со статистикой прошлого года положительная динамика реализации составила 19 пунктов.
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