Skoda штурмует российский рынок SUV

Однако представители Skoda пока еще не вошли в десятку самых популярных кроссоверов в стране.

Между тем, цифры свидетельствуют о стабильном росте спроса на кроссоверы от Skoda. Так, если взять статистику за период с января по июль 2018 года, то получается следующая картина.

Всего за данный временной отрезок в стране было продано 7 678 автомобилей сегмента SUV от Skoda. По сравнению с таким же периодом 2017 года, когда было куплено 3 382 машины, увеличение продаж составило 127%.

Среди моделей на первом месте находится Kodiaq. Данный кроссовер среднего размера предпочли 3 876 автовладельцев, что выше показателей предыдущего года на 611 процентов.

Далее идет Skoda Yeti . Этот автомобиль заслужил симпатии у 3 801 покупателя.

Также стоит отметить, что продажи всех автомобилей Skoda зафиксированы на уровне 37 255 единиц. По сравнению со статистикой прошлого года положительная динамика реализации составила 19 пунктов.