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Эксперты прогнозируют скорое значительное подорожание автомобилей
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Эксперты прогнозируют скорое значительное подорожание автомобилей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Рост доллара и повышение НДС не лучшим образом скажутся на цене автомобилей.
Эксперты прогнозируют подорожание уже этой осенью. А с 1 января 2019 года, когда НДС подскочит до 20%, цена ещё раз неминуемо вырастет. Этот процесс затронет и ввозимые из-за рубежа машины, и те. Производство которых локализовано в РФ.
Впрочем, автомобили в России и так постоянно дорожают. Производители переписывают цены на весь модельный ряд или на отдельные модели и модификации. Некоторые бренды уже включили повышение цены в прайс на рестайлинговые модели.
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