Эксперты прогнозируют скорое значительное подорожание автомобилей

Рост доллара и повышение НДС не лучшим образом скажутся на цене автомобилей.

Эксперты прогнозируют подорожание уже этой осенью. А с 1 января 2019 года, когда НДС подскочит до 20%, цена ещё раз неминуемо вырастет. Этот процесс затронет и ввозимые из-за рубежа машины, и те. Производство которых локализовано в РФ.

Впрочем, автомобили в России и так постоянно дорожают. Производители переписывают цены на весь модельный ряд или на отдельные модели и модификации. Некоторые бренды уже включили повышение цены в прайс на рестайлинговые модели.