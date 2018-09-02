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Audi A4 B9 получает свою долгожданную порцию апгрейдов от ABT Sportsline
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Audi A4 B9 получает свою долгожданную порцию апгрейдов от ABT Sportsline 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
ABT Sportsline уже предлагает определённые тюнинг-пакеты для Audi S4 и RS4, но их крайний проект, к счастью многих, посвящён обычному A4 поколения B9.
Естественно, начали с доработок моторов. Всей палитры моторов, доступных для A4. Например, у 3,0-литрового TDI теперь в «рукаве» 320 л.с. и 660 Нм. Получаем, что прибавка составила 52 л.с. и 50 Нм. 2,0-литровый TDI, имеющий с завода мощность в 190 л.с. и крутящий момент в 400 Нм, теперь круче — 212 л.с. и 440 Нм. А вот такие перемены с 2,0-литровым бензиновым агрегатом TSI: 325 л.с. и 440 Нм вместо прежних 248 л.с. и 370 Нм.
Для общей классной картины ABT переменит подвеску (новые пружины), установит несколько вещичек для украшения внешнего вида. Иные выхлопные патрубки тоже пришлись очень к месту. Хорошо вписались и 20-дюймовые диски, которые стоят на Audi A4 Avant, красующимся на этих трёх фото.
Фотографий интерьера не имеем, но и там явно должны быть какие-то точечные усовершенствования.
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