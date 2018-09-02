Changan CS35 PLUS сделал прыжок в будущее по всем фронтам

На автошоу в Чэнду китайский бренд Changan продемонстрировал новейшее поколение своего компактного кроссовера Changan CS35, который теперь будет официально именоваться CS35 PLUS. Дата начала продаж новинки намечена на октябрь — ноябрь текущего года и компания намерена ежегодно реализовывать по 200 000 кроссоверов этой модели. В целом, цифра не заоблачная, а вполне реальная, ведь уходящее поколение CS35, которому уже 6 лет, и так являлось бестселлером Changan — за первую половину 2018 года было продано 80 000 единиц.

Новый CS35 являет собой не просто «обновление», а полноценную эволюцию, в основе которой лежат самые современные интеллектуальные технологии автомобилестроения. Всего же руководство производителя выделяет три направления, по которым CS35 PLUS развивался до своего нынешнего состояния — это качество, преимущества и интеллект. Кроссовер получил поддержку социальных сетевых технологий посредством программного обеспечения Tencent AI in Car.

Точная навигация исходя из потребностей владельца, различные интернет-сервисы, поиск парковок, заправок и т.п., а также интеграция с WeChat (самая популярная мессенджер-платформа в Китае) — вот что такое Tencent AI in Car.

В салоне Changan CS35 PLUS водителя встретит последняя концепция дизайна интерьеров компании и отделка кожей наппа. Инженерам удалось значительно снизить уровень проникающих в салон шумов и создать внутреннее убранство по-настоящему премиального уровня. В настоящее время Changan Automotive пытается выбраться из разряда китайских автопроизводителей эконом-класса и преодолеть ценник в 100 000 юаней (1 млн рублей), так что производитель не поскупился на отделку самыми качественными материалами и наполнение CS35 PLUS современной электроникой.

В движение кроссовер будет приводиться 1.6-литровым «атмосферником», работающим в паре с классической 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Габариты Changan CS35 PLUS: длина 4335 мм, ширина 1825 мм, высота 1660 мм, колесная база 2600 мм.