Ещё
Prior Design малость видоизменил Tesla Model S
Далее:
Читайте также:
Ещё

Prior Design малость видоизменил Tesla Model S 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Prior Design подготовил стайл-комплект для Tesla Model S.
PD-S1000 Aero-Kit — так назвали пакет доработок по кузову этой «Теслы». Всё изготовлено из Fiberglass-Duraflex. Этот материал характеризуется превосходной лёгкость, прочностью. Плюс краска на него ложится отменно.
Из чего же состоит пакет стилистических апгрейдов? Состоит он из переднего бампера с сплиттером, боковых юбкок, заднего бампера с диффузором и спойлера на крышке багажника. Совсем, как мы видим, небольшие изменения. Впрочем, достаточные изменения.
Также тюнер выпустил сочный ролик, где машина доработанная ещё круче смотрится, чем на фото. За счёт чего? За счёт матовой голубой оклейки и 21-дюймовых «катков» PD5Forged. Подвеска от H&R. Она регулируемая.
Делали ли что-что силовой установкой, трансмиссией Model S? Вероятно, нет. По крайней мере, ничего подобного официально не было озвучено.
Car.ru: последние новости
Московский автосалон: ТОП новинок, которые надо увидеть. Часть 2 Из Lego сделали копию Bugatti Chiron в натуральную величину. Она даже едет! VW показывает T-Cross на очередных тизерах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили2
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок40
В чем причины непопулярности новой «Нивы»4
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение