Prior Design малость видоизменил Tesla Model S

Prior Design подготовил стайл-комплект для Tesla Model S.

PD-S1000 Aero-Kit — так назвали пакет доработок по кузову этой «Теслы». Всё изготовлено из Fiberglass-Duraflex. Этот материал характеризуется превосходной лёгкость, прочностью. Плюс краска на него ложится отменно.

Из чего же состоит пакет стилистических апгрейдов? Состоит он из переднего бампера с сплиттером, боковых юбкок, заднего бампера с диффузором и спойлера на крышке багажника. Совсем, как мы видим, небольшие изменения. Впрочем, достаточные изменения.

Также тюнер выпустил сочный ролик, где машина доработанная ещё круче смотрится, чем на фото. За счёт чего? За счёт матовой голубой оклейки и 21-дюймовых «катков» PD5Forged. Подвеска от H&R. Она регулируемая.

Делали ли что-что силовой установкой, трансмиссией Model S? Вероятно, нет. По крайней мере, ничего подобного официально не было озвучено.