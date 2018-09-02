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Появился рендер Audi A3 нового поколения: свежие подробности
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Появился рендер Audi A3 нового поколения: свежие подробности 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Изображение на основе новых шпионских фото и информации производителя выполнил дизайнер автопортала Carscoops Джош Бернс.
Автомобиль появляется на дорожных тестах в камуфляжной плёнке, в очередной раз он был пойман фотошпионами на днях. Не смотря на плёнку, общая стилистика дизайна очевидна, а воображение дорисовывает детали.
Текущее поколение А3 выпущено в 2012 году, заменят его, как ожидается, уже в 2019-м. Новая генерация получит ту же модульную архитектуру, которая использовалась в актуальной модели. Радикальных изменений в дизайне не будет. Увеличится решетка радиатора, представитель новой генерации получит плоский капот, матричные светодиодные фары и угловые ДХО, спортивную линию крыши, узкие задние боковые окна. В заднем бампере появятся точеные вырезы, содержащие тонкие линзы отражателя. A3 немного увеличится в размерах, так как в пользователи предыдущей генерации жаловались на малой пространство для но задних пассажиров.
Под капотом ожидается гамма 4-цилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом в 1.5-литровых и 2.0-литровых вариантах, с отдачей в диапазоне от 150 до 230 л. с. Дизельный вариант также будет доступен. Гибридный e-tron и турбированный, высокопроизводительный S3 и 400 + hp RS3 появятся позже.
Запуск в серию ожидается в конце 2019 года, а «заряженные» версии появятся уже в 2020 году.
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