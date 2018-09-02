Chery перенес сроки европейского дебюта гибридного кроссовера Exeed на 2020 год

В прошлом году электрифицированный кроссовер Exeed TX от китайской компании Chery дебютировал на Франкфуртском автосалоне. Планировалось, что продажи машины в Европе стартуют в 2019 году, однако сейчас дата выхода модели на рынок сместилась, по крайней мере, на год — до 2020-го.

По словам генерального директора Chery Чэн Эннинга, Германия может стать одной из первых стран Европы, в которой начнут продавать Exeed TX, который планируется выпускать в трех модификациях — гибридной, подзаряжаемой гибридной и полностью электрической.

Вскоре Chery также обьявит о строительстве центра развития компания под городом Франкфурт (Германия), где будут работать несколько сотен сотрудников.

Впрочем, в первое время Exeed TX будет поставляться только с гибридным мотором. Электрическая установка на 12 кВт позволит машине проехать исключительно на электрической тяге до 69 километров.

Планируется, что Exeed TX также будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением. Ожидается, что автомобиль будет полноприводным.