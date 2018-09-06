Сhery обновила кроссовер Tiggo 7

Новая версия кроссовера Сhery Tiggo 7 готовится к выпуску. Концепт кроссовера, недавно был презентован автопроизводителем под именем Model Young. Сейчас замечен на тестовых испытаниях в условиях дорог общего пользования. Паркетник, похожий на концептуальную модель, получил измененные бамперы, улучшенную оптику и новую фальшрешетку. В салоне появилось многофункиональное рулевое колесо и высокотехнологичная приборная панель. Производитель обещает гарантию Tiggo 7 на 1 млн км пробега.

Компания Сhery заявила о главной инновации в оснащении кроссовера — опционной мультимедийной системе с управлением голосом, а также беспроводной зарядкой для мобильных гаджетов.

Моторная гамма нового паркетника осталась прежней — Тигго 7 будет оснащен бензиновым атмосферником объемом 2.0 л, генерирующим 122 л.с. мощности и 180 Нм крутящего момента. Также на кроссовер может устанавливаться 1.5-литровый турбодизель на 152 л.с. /205 Нм. В первом случае мотор сочетается с вариатором, во втором — с 6-ти ступенчатой «механикой» либо «роботом». Полноприводная версия кроссовера в комплектациях не предусмотрена.

Официальная премьера нового паркетника состоится осенью нынешнего года. Стоимость базовой версии составит в эквиваленте 978 тыс. руб. За топовую комплектацию производитель попросит 1, 507 тыс. руб. На российский рынок Тигго 7 приедет в начале 2019 года.