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Сhery обновила кроссовер Tiggo 7
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Сhery обновила кроссовер Tiggo 7 

Carsguru.net + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Новая версия кроссовера Сhery Tiggo 7 готовится к выпуску. Концепт кроссовера, недавно был презентован автопроизводителем под именем Model Young. Сейчас замечен на тестовых испытаниях в условиях дорог общего пользования. Паркетник, похожий на концептуальную модель, получил измененные бамперы, улучшенную оптику и новую фальшрешетку. В салоне появилось многофункиональное рулевое колесо и высокотехнологичная приборная панель. Производитель обещает гарантию Tiggo 7 на 1 млн км пробега.
Компания Сhery заявила о главной инновации в оснащении кроссовера — опционной мультимедийной системе с управлением голосом, а также беспроводной зарядкой для мобильных гаджетов.
Моторная гамма нового паркетника осталась прежней — Тигго 7 будет оснащен бензиновым атмосферником объемом 2.0 л, генерирующим 122 л.с. мощности и 180 Нм крутящего момента. Также на кроссовер может устанавливаться 1.5-литровый турбодизель на 152 л.с. /205 Нм. В первом случае мотор сочетается с вариатором, во втором — с 6-ти ступенчатой «механикой» либо «роботом». Полноприводная версия кроссовера в комплектациях не предусмотрена.
Официальная премьера нового паркетника состоится осенью нынешнего года. Стоимость базовой версии составит в эквиваленте 978 тыс. руб. За топовую комплектацию производитель попросит 1, 507 тыс. руб. На российский рынок Тигго 7 приедет в начале 2019 года.
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