Volkswagen Tharu появится на рынке уже в ноябре

Скорые продажи своего нового компакт-кросса Volkswagen анонсировал на автосалоне в Чэнду. На китайском рынке Tharu появится уже в ноябре текущего года. Собирать его будут на заводе СП SAIC Volkswagen в городе Чанша провинции Хунан.

Внешне «Тару» очень напоминает новую генерацию Touran — у моделей похожие передние фары, «наплывающие» на решётку и сама радиаторная панель. А в профиль новинка схожа с «Тигуаном». Много общего у него и со " Шкода Карок".

Брутальности экстерьеру придают массивные бампера, рейлинги и рёбра на капоте. Интерьер радует вместительным бардачком и современной мультимедийной системой.

Под капотом у Tharu может быть один из бензиновых двигателей объемом в 1.2, 1.4 либо 2.0 L, работающие в паре с безальтернативной роботизированной трансмиссией DSG-7.

Volkswagen Tharu будет поставляться и в Россию — его сборку для нашей тсраны планируют наладить на автозаводе в Калуге.