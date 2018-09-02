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Volkswagen Tharu появится на рынке уже в ноябре
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Volkswagen Tharu появится на рынке уже в ноябре 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Скорые продажи своего нового компакт-кросса Volkswagen анонсировал на автосалоне в Чэнду. На китайском рынке Tharu появится уже в ноябре текущего года. Собирать его будут на заводе СП SAIC Volkswagen в городе Чанша провинции Хунан.
Внешне «Тару» очень напоминает новую генерацию Touran — у моделей похожие передние фары, «наплывающие» на решётку и сама радиаторная панель. А в профиль новинка схожа с «Тигуаном». Много общего у него и со "Шкода Карок".
Брутальности экстерьеру придают массивные бампера, рейлинги и рёбра на капоте. Интерьер радует вместительным бардачком и современной мультимедийной системой.
Под капотом у Tharu может быть один из бензиновых двигателей объемом в 1.2, 1.4 либо 2.0 L, работающие в паре с безальтернативной роботизированной трансмиссией DSG-7.
Volkswagen Tharu будет поставляться и в Россию — его сборку для нашей тсраны планируют наладить на автозаводе в Калуге.
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