В России начались продажи новых грузовых авто Mercedes-Benz

Новая генерация крупнотоннажников Actros и Arocs от немецкого производителя Mercedes-Benz вышло на российский рынок.

На сегодняшний день грузовики можно приобрести в одном из 50 дилерских центров, причем наши соотечественники могут выбирать между моделями собранными в Германии и получившие сборку на камазовском заводе Daimler

Модели Actros и Arocs позиционируются как универсальные, предназначенные для самых разнообразных работ в области строительства, автоперевозок, имеет отменные внедорожные качества и способен транспортировать от бетономешалок и бортовых грузовиков до мощных самосвалов.

При создании рядных моторов с 6-ю цилиндрами было применено несколько инновационных разработок, направленных на высокоэффективное сгорание горючего, в число которых вошла технология X-Pulse, турбированный компрессор и турбокомпаунд, работающий на двигателях объемом 15,6 литра.

Немцы предлагают 11 вариантов кабин в модели Actros и 14 вариантов кабины в версии Arocs.

Для возможности удаленного управления и контроля над транспортным парком в новые модели встроена система FleetBoard, которая отслеживает состояние электроники в машине, планирует ТО и прочее.