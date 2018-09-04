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В России начались продажи новых грузовых авто Mercedes-Benz
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В России начались продажи новых грузовых авто Mercedes-Benz 

Car.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Car.ru
Новая генерация крупнотоннажников Actros и Arocs от немецкого производителя Mercedes-Benz вышло на российский рынок.
На сегодняшний день грузовики можно приобрести в одном из 50 дилерских центров, причем наши соотечественники могут выбирать между моделями собранными в Германии и получившие сборку на камазовском заводе Daimler.
Модели Actros и Arocs позиционируются как универсальные, предназначенные для самых разнообразных работ в области строительства, автоперевозок, имеет отменные внедорожные качества и способен транспортировать от бетономешалок и бортовых грузовиков до мощных самосвалов.
При создании рядных моторов с 6-ю цилиндрами было применено несколько инновационных разработок, направленных на высокоэффективное сгорание горючего, в число которых вошла технология X-Pulse, турбированный компрессор и турбокомпаунд, работающий на двигателях объемом 15,6 литра.
Немцы предлагают 11 вариантов кабин в модели Actros и 14 вариантов кабины в версии Arocs.
Для возможности удаленного управления и контроля над транспортным парком в новые модели встроена система FleetBoard, которая отслеживает состояние электроники в машине, планирует ТО и прочее.
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