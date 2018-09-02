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Рейтинг D-сегмента вторичного авторынка России возглавляет Volkswagen Passat
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Рейтинг D-сегмента вторичного авторынка России возглавляет Volkswagen Passat 

«Автостат Инфо» 9 часов назад
Рейтинг D-сегмента вторичного авторынка России возглавляет Volkswagen Passat В D-сегменте на вторичном авторынке России самой востребованной моделью остается Volkswagen Passat. Как показало исследование «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2018 года россияне купили 28 619 «Пассатов» с пробегом, что на 4% меньше перепродаж модели за тот же период прошлого года (29 878 авто).
В рейтинге подержанных автомобилей D-сегмента второе место занимает Mazda6. Покупатели в России приобрели за первые семь месяцев 2018 года 15 109 б/у автомобилей Mazda6, а годом ранее купили 14 602 таких машин (прирост продаж на 3,5%). В тот же период на вторичном авторынке страны было продано 13 362 автомобиля марки Ford Mondeo, что на 3% меньше прошлогоднего результата продаж (13 768 ед. авто). В топ-5 моделей сегмента D на рынке автомобилей с пробегом входят также Mercedes-Benz C-Класса, перепродажи которого снизились на 5%, то есть с 13 276 до 12 596 ед. авто, а также BMW 3-Серии — 12 261 автомобиль, что на 0,6% меньше, чем годом ранее (12 339 ед.).
Топ-10 моделей D-класса на вторичном авторынке страны за период первых семи месяцев 2018 года сформировали и такие модели, как Honda Accord (10 737 ед. авто, -9%), Audi A4 (10 014 ед., -1,7%), Toyota Avensis (9113 шт., -4,7%), Toyota Corona (9053 авто, -10%) и Toyota Carina (8915 шт., -8%).
С января по июль этого года перепродажи машин D-сегмента снизились на 5,4% к аналогичному периоду 2017 года. В количественном выражении показатели перепродажи таких автомобилей «просели» с 260 312 до 246 230 ед.
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