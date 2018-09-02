Рейтинг D-сегмента вторичного авторынка России возглавляет Volkswagen Passat

Рейтинг D-сегмента вторичного авторынка России возглавляет Volkswagen Passat В D-сегменте на вторичном авторынке России самой востребованной моделью остается Volkswagen Passat. Как показало исследование «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2018 года россияне купили 28 619 «Пассатов» с пробегом, что на 4% меньше перепродаж модели за тот же период прошлого года (29 878 авто).

В рейтинге подержанных автомобилей D-сегмента второе место занимает Mazda6. Покупатели в России приобрели за первые семь месяцев 2018 года 15 109 б/у автомобилей Mazda6, а годом ранее купили 14 602 таких машин (прирост продаж на 3,5%). В тот же период на вторичном авторынке страны было продано 13 362 автомобиля марки Ford Mondeo , что на 3% меньше прошлогоднего результата продаж (13 768 ед. авто). В топ-5 моделей сегмента D на рынке автомобилей с пробегом входят также Mercedes-Benz C-Класса, перепродажи которого снизились на 5%, то есть с 13 276 до 12 596 ед. авто, а также BMW 3-Серии — 12 261 автомобиль, что на 0,6% меньше, чем годом ранее (12 339 ед.).

С января по июль этого года перепродажи машин D-сегмента снизились на 5,4% к аналогичному периоду 2017 года. В количественном выражении показатели перепродажи таких автомобилей «просели» с 260 312 до 246 230 ед.