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Volkswagen I. D. Vizzion станет серийной моделью в 2022 году
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Volkswagen I. D. Vizzion станет серийной моделью в 2022 году 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Volkswagen I. D. Vizzion станет серийной моделью в 2022 году Компания Volkswagen все же разработает серийный электромобиль на базе концептуального прототипа Volkswagen I. D. Vizzion, который в марте этого года дебютировал на автосалоне в Женеве. Выход на рынок этой новинки намечен на 2022 год.
Напомним, что концепткар Volkswagen I. D. Vizzion представляет собой электрокар с искусственным интеллектом и автономным управлением. По информации портала AutoExpress, эта разработка не остается в статусе концепткара, а станет серийной моделью уже к 2022 году. Предполагается, что серийный седан Volkswagen I. D. Vizzion будет конкурировать с полноразмерными седанами Mercedes-Benz S-Класса и Tesla Model S. И также как и Tesla Model S, новый Volkswagen I. D. Vizzion получит передовые системы автономного вождения. Напомним, кстати, что у Volkswagen I. D. Vizzion нет даже руля, а на его месте находится проекционный дисплей. Однако стоит ожидать, что серийный автомобиль все же получит классическую компоновку салона, у машины будет рулевое колесо, чтобы ею можно было управлять в обычном режиме.
Серийный Volkswagen I. D. Vizzion построят на платформе MEB, сообщает источник. Модель будет выпущена в моноприводной версии, а также в модификации с полным приводом. На полной зарядке такой автомобиль сможет проехать до 500 км пути.
Напомним, что, согласно последним данным «Автостат Инфо», в России за январь-июль 2018 года Volkswagen продал 53 394 авто, на 20,5% больше, чем годом ранее — 44 296 ед.
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