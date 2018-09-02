Audi RS5 от Capristo: карбоновый обвес и новый выхлоп

«Заряженные» модели немецкой марки даже в стоке делают счастливыми своих владельцев, но часть из них хочет выделиться на общем фоне, предоставляя работу тюнерам. Практически любой автомобиль обладает потенциалом для дальнейших доработок, и даже такой как Audi RS5. Над данным экземпляром потрудились специалисты фирмы Capristo Exhaust Systems GmbH, в каталоге которой появились элементы обвеса для RS5 B9.

Автомобиль получил передний спойлер, который смотрится весьма эффектно, а также задний, он не такой выраженный, но на контрасте выглядит довольно симпатично. Интересным решением стали боковые «закрылки», устанавливаемые отдельно от боковых юбок.

Кроме того, в арсенале ателье имеются карбоновые крышка двигателя и воздухозаборники, а также новый карбоновый задний спойлер, в который могут быть интегрированы как пара стандартных овальных выхлопных патрубков, так и двойные круглые. Завершающим штрихом для этого конкретного автомобиля стала желтая пленка на кузове, занижающие пружины и 21-дюймовые колеса. О каких-либо технических апгрейдах ничего не сообщается. Напомним, стандартный Audi RS5 оснащается битурбированным двигателем V6 TFSI объемом 2,9 литра, отдача которого составляет 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro. Разгон с места до первой «сотни» занимает 3,7 секунды, а «максималка» равна 280 км/ч.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о доработках Audi RS5 от ателье Wheelsandmore, а также апгрейд мощности «заряженной» модели от ABT Sportsline. По материалам: www.kolesa.ru