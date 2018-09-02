ТОП красивых девушек ММАС-2018

На автосалоне в Москве появились не только номинации среди автомобилей.

Журналисты, пишущие на автомобильную тематику, решили составить свой рейтинг не только в рамках машин. Внимания репортеров также удостоились представительницы прекрасного пола.

Ведь большинство из компаний, представивших свои новинки, решила воспользоваться услугами профессиональных и начинающих фотомоделей. Каждая из них выбрала наряд в рамках собственных предпочтений.

Попутно стоить отметить, что автошоу в Москве стало доступнее для широкого круга почитателей новинок среди машин. Если говорить о буднях то вход обойдется в 500 рублей, а на выходных — 750 рублей.

В этом году на форуме в столице доминируют китайские автопроизводители. В свою очередь «АвтоВАЗ» показал публике сразу 5 новинок.

Среди них новый представитель семейства 4 х 4, а также новые модели из линейки Vesta. Также публике показали машины премиального класса Auris из проекта «Кортеж».