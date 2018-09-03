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Названы самые популярные пикапы 2018 года в мире
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Названы самые популярные пикапы 2018 года в мире 

Мир24 + ещё 8 35 минут назад
Фото: Автоновости дня
Автоэксперты провели исследование мирового рынка, составив рейтинг самых популярных пикапов 2018 года. Возглавил список Ford F-Series. За первое полугодие было реализовано более 536 тыс. штук. Об этом пишет РИА ФАН.
Как сообщается, модель Ford F-Series в основном пользуется популярностью в странах Северной Америки.
На втором месте в списке расположился Chevrolet Silverado. За шесть месяцев было продано более 323 тыс. машин. Третья строчка досталась Ram Pick-U — свыше 283 тыс. автомобилей. На четвертом месте оказалась Toyota Hilux. Продажи этой модели выросли на 8,1%, составив без малого 264 тыс. штук. Пятерку замкнула Isuzu D-Max — за первое полугодие было реализовано 136 тыс. транспортных средств.
Что касается топ-10, то туда также вошли Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Chevrolet Colorado и Toyota Tundra.
Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили в России. Самой популярной маркой машины стала Lada. На долю продукции отечественного концерна приходится 13,88 млн авто — это более 32% от всего объема.
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