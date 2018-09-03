Названы самые популярные пикапы 2018 года в мире

Автоэксперты провели исследование мирового рынка, составив рейтинг самых популярных пикапов 2018 года. Возглавил список Ford F-Series . За первое полугодие было реализовано более 536 тыс. штук. Об этом пишет РИА ФАН

Как сообщается, модель Ford F-Series в основном пользуется популярностью в странах Северной Америки.

На втором месте в списке расположился Chevrolet Silverado. За шесть месяцев было продано более 323 тыс. машин. Третья строчка досталась Ram Pick-U — свыше 283 тыс. автомобилей. На четвертом месте оказалась Toyota Hilux . Продажи этой модели выросли на 8,1%, составив без малого 264 тыс. штук. Пятерку замкнула Isuzu D-Max — за первое полугодие было реализовано 136 тыс. транспортных средств.

Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили в России. Самой популярной маркой машины стала Lada . На долю продукции отечественного концерна приходится 13,88 млн авто — это более 32% от всего объема.

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