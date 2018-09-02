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ТОП-10 пикапов в мире: Toyota Tacoma догоняет Ford Ranger
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ТОП-10 пикапов в мире: Toyota Tacoma догоняет Ford Ranger 

Карельские вести + ещё 2 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Шесть из десяти самых востребованных пикапов на мировом рынке — «американцы», тогда как остальные относятся к японским маркам.
Наибольшей популярностью на мировом рынке продолжает пользоваться американский пикап Ford F-Series. Отрыв от ближайших преследователей таков, что ему не стоит переживать о своем лидерстве — 536 440 автомобилей и рост на 3,2% в первом полугодии 2018-го. Кстати, 96% автомобилей F-Series продается в США и Канаде, информирует focus2move.
Chevrolet Silverado
Второе и третье места тоже за «американцами» — Chevrolet Silverado удалось нарастить продажи на 8,9% — до 323 716 штук и Ram pick-up, наоборот, снизились на 8,4% — до 283 698 автомобилей, соответственно.
Ram 1500
ТОП-10 пикапов на мировом рынке в I полугодии 2018-го:
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
1  Ford F-Series
536 440  95 477  +3,2%
+0,1%
2  Chevrolet Silverado
323 716  59 851  +8,9%
+5,0%
3  Ram Pick-Up  283 698  52 929  -8,4%
-2,9%
Toyota Hilux
263 927  48 471  +8,1%
+18,9%
Isuzu D-Max
136 704  22 679  +8,0%
+11,2%
Ford Ranger
130 672  22 540  +3,7%
-5,6%
Toyota Tacoma
127 915  24 327  +21,9%
+32,6%
GMC Sierra
126 490  26 383  -5,5%
+19,3%
Chevrolet Colorado
79 188  16 914  +20,8%
+35,5%
10  Toyota Tundra
62 466  11 226  +6,0%
+4,2%
Ford Ranger
Хорошую динамику в рейтинге ТОП-10 демонстрирует японский пикап Toyota Tacoma — объем продаж модели вырос на 21,9% и 127 915 проданных машин, а также Chevrolet Colorado — рост на 20,8% (79 188 штук). Отметим, если Такома сохранит такой уровень динамики, она сможет обойти Raptor в рейтинге.
Toyota Tacoma
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что на первое место в сегменте пикапов российского рынка вышел Mitsubishi L200.
По материалам: www.kolesa.ru
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