ТОП-10 пикапов в мире: Toyota Tacoma догоняет Ford Ranger 

Шесть из десяти самых востребованных пикапов на мировом рынке — «американцы», тогда как остальные относятся к японским маркам.
Наибольшей популярностью на мировом рынке продолжает пользоваться американский пикап Ford F-Series. Отрыв от ближайших преследователей таков, что ему не стоит переживать о своем лидерстве — 536 440 автомобилей и рост на 3,2% в первом полугодии 2018-го. Кстати, 96% автомобилей F-Series продается в США и Канаде, информирует focus2move.
Второе и третье места тоже за «американцами» — Chevrolet Silverado удалось нарастить продажи на 8,9% — до 323 716 штук и Ram pick-up, наоборот, снизились на 8,4% — до 283 698 автомобилей, соответственно.
Ram 1500
ТОП-10 пикапов на мировом рынке в I полугодии 2018-го:
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
1 Ford F-Series
536 440 95 477 +3,2%
+0,1%
2 Chevrolet Silverado
323 716 59 851 +8,9%
+5,0%
3 Ram Pick-Up 283 698 52 929 -8,4%
-2,9%
263 927 48 471 +8,1%
+18,9%
136 704 22 679 +8,0%
+11,2%
130 672 22 540 +3,7%
-5,6%
127 915 24 327 +21,9%
+32,6%
126 490 26 383 -5,5%
+19,3%
79 188 16 914 +20,8%
+35,5%
62 466 11 226 +6,0%
+4,2%
Ford Ranger
Хорошую динамику в рейтинге ТОП-10 демонстрирует японский пикап Toyota Tacoma — объем продаж модели вырос на 21,9% и 127 915 проданных машин, а также Chevrolet Colorado — рост на 20,8% (79 188 штук). Отметим, если Такома сохранит такой уровень динамики, она сможет обойти Raptor в рейтинге.
Toyota Tacoma
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что на первое место в сегменте пикапов российского рынка вышел Mitsubishi L200.
По материалам: www.kolesa.ru