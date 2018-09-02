ТОП-10 пикапов в мире: Toyota Tacoma догоняет Ford Ranger

Шесть из десяти самых востребованных пикапов на мировом рынке — «американцы», тогда как остальные относятся к японским маркам.

Наибольшей популярностью на мировом рынке продолжает пользоваться американский пикап Ford F-Series . Отрыв от ближайших преследователей таков, что ему не стоит переживать о своем лидерстве — 536 440 автомобилей и рост на 3,2% в первом полугодии 2018-го. Кстати, 96% автомобилей F-Series продается в США и Канаде, информирует focus2move.

Второе и третье места тоже за «американцами» — Chevrolet Silverado удалось нарастить продажи на 8,9% — до 323 716 штук и Ram pick-up, наоборот, снизились на 8,4% — до 283 698 автомобилей, соответственно.

Ram 1500

ТОП-10 пикапов на мировом рынке в I полугодии 2018-го:

Место

Модель

Продажи в январе-июне 2018 года (штук)

Продажи в июне 2018 года (штук)

Разница с январем-июнем 2017 года

Разница с июнем 2017 года

1 Ford F-Series

536 440 95 477 +3,2%

+0,1%

2 Chevrolet Silverado

323 716 59 851 +8,9%

+5,0%

3 Ram Pick-Up 283 698 52 929 -8,4%

-2,9%

263 927 48 471 +8,1%

+18,9%

136 704 22 679 +8,0%

+11,2%

130 672 22 540 +3,7%

-5,6%

127 915 24 327 +21,9%

+32,6%

126 490 26 383 -5,5%

+19,3%

79 188 16 914 +20,8%

+35,5%

62 466 11 226 +6,0%

+4,2%

Ford Ranger

Хорошую динамику в рейтинге ТОП-10 демонстрирует японский пикап Toyota Tacoma — объем продаж модели вырос на 21,9% и 127 915 проданных машин, а также Chevrolet Colorado — рост на 20,8% (79 188 штук). Отметим, если Такома сохранит такой уровень динамики, она сможет обойти Raptor в рейтинге.

Toyota Tacoma

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что на первое место в сегменте пикапов российского рынка вышел Mitsubishi L200

По материалам: www.kolesa.ru