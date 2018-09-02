Наш ответ Bentley: президентский Aurus превзошел все ожидания

После распада СССР чиновники на какое-то время забыли об отечественном автопроме. Предпочтение отдавали иностранным маркам. Были, конечно, попытки пересадить всех на «Волги», но как-то не получилось. Теперь есть хорошая альтернатива — проект «Кортеж». На автомобиле из этой серии уже передвигается президент России Владимир Путин . Это лимузин Aurus. Впрочем, купить такой может практически каждый. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш протестировал новинку российского автопрома.

Пока одни модели были представлены во всей красе, российский Aurus до последнего момента укутан темной материей. Интриги добавляла и музыка. Проект амбициозный и дорогой. Четыре года работы обошлись государству почти в 12,5 миллиардов рублей.

Aurus Senat. Эту машина назвали в честь одной из башен Кремля — Сенатской. Ореол таинственности с представительского седана снимали на самом высоком уровне — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава марки Aurus Франц Герхард Хильгерт.

Фото с Aurus — самое популярное на московском международном автосалоне. А чтобы посидеть внутри, и потрогать все руками, нужно отстоять небольшую, но очередь. Одним словом, в Aurus красиво, удобно и комфортно. При моем росте метр восемьдесят один я еле достаю до педалей. Все под рукой, управление зеркалами. Мультимедийный руль. Отделка в стиле luxury: кожа, дерево, фирменные часы. Вот взял бы сейчас и поехал, жалко, нельзя.

Но вряд ли владелец Aurus окажется за рулем, его место за сиденьем водителя. А здесь целый кабинет: столик, мультимедийный монитор, раздельный климат-контроль. Можно посмотреться в зеркало или спрятаться от посторонних глаз за шторкой. А если устанешь, к твоим услугам удобная подушка. Можно откинуться и подремать.

Конкуренты Aurus Senat — Rolls-Royce , Mazeratti, Bentley , Mercedes. В этой компании российская машина станет тяжеловесом. За счет брони. Защищенной версией российского седана уже интересуются зарубежные покупатели.

«При создании автомобиля Aurus бронированные версии были заложены вместе с небронированными. И это было лучшим решением. Спрос на бронированные автомобили присутствует во всем мире. В каждой крупной компании есть определенные регламенты, которые предполагают защиту первых лиц», — отметил Хильгерт.

7 мая 2018 года — впервые в церемонии вступления в должность российского президента участвует лимузин Aurus Senat. Через два месяца на нем же Путин передвигался по Хельсинки, где проходила его встреча с президентом США Дональдом Трампом . Машина-то с российским характером.

«Автомобиль классической формы, статусный. Вертикальные линии придают монументальность, серьезность. В то же время горизонтальные придают ему стремительность. Силу придают пропорции, но в то же время он не должен вызывать опасность. Он должен быть добрым», — считает начальник управления дизайна ФГУП НАМИ Юрий Черненко

Это Aurus без кузова и купюр в разрезе. Под капотом — мотор V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил. Коробка — девятиступенчатый автомат.

«Это симбиоз автоматической коробки и традиционной, и коробки с двумя сцеплениями, силовая установка очень мощная. Поэтому стараемся держать двигатель в диапазоне минимальных оборотов и минимального расхода топлива», — указал генеральный директор компании-разработчика АКПП Максим Нагайцев

В длину Aurus почти семь метров. Шириной два. Вес бронированной версии автомобиля шесть с половиной тонн. Поэтому максимальная скорость небольшая — всего 160 км/ч. Привод полный. Кроме того, все машины Aurus — это гибриды. Первые в истории отечественного автопрома.

«На борту автомобиля высоковольтная система, которая состоит из высоковольтной машины и батареи. И она расположена посередине и выполняет функции помощи двигателю. То есть при разгоне мы получаем дополнительную динамику», — главный конструктор проекта «Единая модульная платформа Вадим Переверзев.

Система активной и пассивной безопасности пассажиров, некоторые элементы которой засекречены. В Aurus Senat есть вся необходимая электроника: от адаптивного круиз-контроля и системы автоматического экстренного торможения до распознавания пешеходов на дороге. Все компоненты — российской разработки. Учли даже сибирские морозы.

»Российские климатические условия отличаются от зарубежных стран. И эти климатические условия влияют на распознавание подсказок водителю. И те системы, которые мы разработали, они адаптированы под российские условия, под российскую зиму, под заснеженные дороги», — говорит директор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП НАМИ Денис Ендачев.

Цена пока предварительная и немаленькая — от 10 миллионов рублей. Собирать машины будут на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Пока небольшими партиями всего 120 машин в будущем году.

Максим Кадаков. «Продажи будут проходить по такому клубному принципу. Тебя еще должны допустить туда, чтобы ты отдал свои денежки. Тебе еще должны разрешить войти в этот клуб. А с 2021 года, если все пойдет по плану, то речь пойдет о 5 и 10 тысячах автомобилей», — рассказал главный редактор журнала «За рулем»

Уже открыт предзаказ: выстроилась очередь из желающих, приобрести машину, такую же, как у президента.

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