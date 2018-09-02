Новый Hyundai Santa Fe теперь официально 

Высокотехнологичный стенд Hyundai с использованием VR— и AR-технологий расположился в зале №14 павильона №3 МВЦ «Крокус Экспо». На нем представлено несколько зон, в том числе тематические пространства, позволяющие посетителям в интерактивной форме познакомиться с брендом и модельным рядом компании. Главной премьерой бренда на автосалоне стало новое поколение SANTA FE, мировая презентация которого состоялась в марте 2018 года на Женевском Международном автосалоне. Модель отличается уникальным сочетанием современного дизайна и ходовых характеристик и предлагает один из лучших в классе пакет безопасности с уникальными для отрасли решениями. Среди них — инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist). Автомобиль оснащается несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC. Другая новинка Hyundai — TUCSON, также была представлена впервые для российской аудитории. Модель претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Во внешнем облике новой модели Tucson выделяется передняя часть — каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. Появились новые легкосплавные диски 18’’, а диски размерности 17’’ и 19’’ обрели новое исполнение. TUCSON агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией. В интерьере кроссовера изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Также стала доступна версия салона с новым дизайном кожаной отделки сидений. Модель оснащается новыми опциями комфорта и безопасности: полностью светодиодные фары с системой интеллектуального дальнего света, мультимедийная система с сенсорным экраном 7’’ или 8 и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), беспроводным зарядным устройством. Hyundai IONIQ — первый и единственный в мире автомобиль, который может комплектоваться одним из трех электрифицированных силовых агрегатов. IONIQ является частью глобальной экологической стратегии Hyundai Motor, в рамках которой к 2020 году будут выпущены 14 «зеленых» моделей, включая пять гибридных автомобилей, четыре подзаряжаемых гибрида, четыре электромобиля и один автомобиль на топливных элементах. Линейка IONIQ включает в себя три экологичных модели: IONIQ Electric, IONIQ Hybrid и IONIQ Plug-in Hybrid. Посетители автосалона смогут познакомиться с электрической моделью — IONIQ Electric впервые представлен в Москве. Автомобиль находится в специальной зоне на стенде Hyundai, здесь же находится интерактивное табло, с помощью которого можно познакомиться с другими разработками автопроизводителя в области новейших технологий и мобильности будущего.