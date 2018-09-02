Lexus в цвете в Пеббл Бич 

Lexus представил пару концептов во время Monterey Car Week. С виду ничего особенного — это просто две уже существующие модели, которые прошли через горнило дизайнеров. LC Inspiration Concept базируется на Lexus LC500, кузов которого окрашен краской Flare Yellow — точно такой же, как купе Yellow Edition, появившееся недавно в продаже. Как и у специальной серии, у эксклюзивного LC500 массивные 21-дюймовые диски, однако с уникальным дизайном спиц, выполненных в черном цвете, чтобы добиться контрастного эффекта. Lexus применил такой же ход на карбоновой крыше и активном спойлере сзади. Желтый цвет попал и в интерьер вставками из алькантары, а также эко-кожей обивки. В завершении яркой темы — желтая строчка на приборной панели, центральной консоли и перчаточного ящика. Что до компактного кроссовера Lexus UX, то он скорее бы подошел в качестве экспоната на выставке тюнинга SEMA Show. Созданный на базе UX 250h Кларком Исихара из VIP Auto Salon, кастомный шоукар оклеили виниловой пленкой. На багажнике на крыше можно возить велосипед Lexus F Sport Carbon Fiber Road Bicycle, который был создан в честь окончания производства суперкара LFA. Маленький кроссовер перед дебютом в Пеббл Бич прошел и через другие изменения, например, избавился от штатных колес, уступив место комплекту от Vossen. Также у него спортивная система выхлопа и кастомная передняя губа, придающая вполне спортивный вид.