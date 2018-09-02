BMW работает над убийцей Maybach 

Новое купе BMW 8 Series по-прежнему является очень новым предложением в большом и интересном сегменте гранд туризмо. Плюс ко всему, мы еще не видели четырехдверного Gran Coupe. Конечно, автопроизводители привыкли планировать надолго вперед, поэтому мало кого удивило, что руководство BMW в Мюнхене рассматривает выпуск 9 серии, чтобы еще больше проникнуть в сегмент роскошных автомобилей. Шеф-дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк в недавнем интервью не опроверг вопрос про 9 серию, однако и не отрицал возможное появление большого конкурента Maybach. Он скорее даже намекнул, что проект находится в стадии разработки. Скажем так, мы не останавливаемся на достигнутом. Наша задача заключается в том, чтобы иметь больше идей, чем мы можем фактически произвести моделей. Наоборот было бы очень плохо. Мы с моей командой сейчас смотрим в 2021 год и далее — до 2030 года. У нас масса планов. Конечно, вряд ли в ближайшее время в Нюрбургринге начнутся испытания большого прототипа. Логика говорит о том, что производитель сначала оценит успех 8 Series Gran Coupe, прежде, чем решиться всерьез считать варианты по выпуску чего-то еще более крупного и дорогого. Официальный дебют модели должен состояться в начале следующего года и затем должно пройти еще какое-то время для понимания ситуации на рынке. С другой стороны, посмотрим, как будут обстоять дела у BMW с новым большим кроссовером X7. Возможно, компания решит, что развиваться в этом направлении более предпочтительно. Время покажет.