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Infiniti Prototype 10 соединяет прошлое с будущим
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Infiniti Prototype 10 соединяет прошлое с будущим 

TopGearRussia.ru 4 минуты назад
Фото: TopGearRussia.ru
В прошлом году Infiniti нас сильно поразила изысканным концептом Prototype 9 — отличная современная реплика гоночного автомобиля 1930-х годов, который был потрясающим практически в каждой детали. В этом году наше внимание переключается на его преемника, который сохраняет ретро-стиль классических гоночных автомобилей. Называется он Prototype 10 и, когда его предшественник предложил альтернативный взгляд на прошлое, новый концепт дает нам взглянуть в будущее. Нет, это не означает, что Infiniti нового поколения будут без крыши, одноместными, несмотря на то, что формы концепта действительно близки к безупречным. Тем не менее, он несет в себе дизайнерские подсказки, которые мы видели на еще одном концепте от Infiniti — Q Inspiration — который показали в январе на Североамериканском автосалоне. Тонкие фары, квадратный подбородок, скульптурные формы… если поставить на него крышу и расширить салон, то он вполне бы сошел за новое поколение спортивных автомобилей. По словам Infiniti, язык дизайна — это четкие, строгие линии и выверенные пропорции.., к которым прилагаются электрические силовые агрегаты, под которые прямо или косвенно будет разрабатываться стиль будущих автомобилей производителя. Действительно, большинство электромобилей, производящихся на сегодняшний день, практически ничем не отличаются по компоновке от автомобилей с ДВС. Infiniti предлагает кардинально пересмотреть пропорции автомобилей в связи с изменением самой концепции расположения агрегатов.
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