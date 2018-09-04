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Электрический гиперкар Pininfarina частично раскрыли на видео
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Электрический гиперкар Pininfarina частично раскрыли на видео 

Motor.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: Motor.ru
YouTube-блогер Supercar Blondie опубликовала ролик, в котором можно частично увидеть электрический гиперкар PF0 производства Automobili Pininfarina. По предварительной информации, публике автомобиль представят лишь в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Потенциальным покупателям повезло больше — для них презентация уже состоялась.
В состав силовой установки PF0, к разработке который привлекли хорватскую Rimac, войдут четыре электромотора. Их суммарная мощность составит около 1500 киловатт (2000 лошадиных сил). С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода при этом будет равен 500 километрам.
Видео: Supercar Blondie
В салоне, дизайн которого Automobili Pininfarina показала на эскизах, установят три дисплея. На них будут выводиться данные о работе бортовых систем гиперкара, показания приборов, а также подсказки навигационной системы. Переключаться между режимами работы управляющей электроники можно будет при помощи кнопки, расположенной слева от руля.
Тизеры Automobili Pininfarina PF0.
Тираж гиперкара PF0 составит 150 экземпляров. Цена топовой версии — 2,5 миллиона долларов (170,7 миллиона рублей по текущему курсу). Производство модели, предположительно, начнется в 2020 году.
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