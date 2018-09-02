Первое фото: гиперкар Pininfarina PF0

Это первое официальное изображение нового электрического гиперкара от Automobili Pininfarina, получившего название PF0. Сам автомобиль был представлен на закрытом показе во время Pebble Beach Concours d’Elegance в Калифорнии в минувший уикенд. Нам сказали, что мнение присутствовавших было лучшей характеристикой проделанной работы. В комментариях к изображению задней части автомобиля, шеф-дизайнер Automobili Pininfarina Лука Боргогно сказал: Как и в прошлом происходило с автомобилями Pininfarina, PF0 должен выделяться среди конкурентов Широкой публике автомобиль будет представлен на Женевском автосалоне в следующем году.