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Первое фото: гиперкар Pininfarina PF0
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Первое фото: гиперкар Pininfarina PF0 

TopGearRussia.ru 5 часов назад
Фото: TopGearRussia.ru
Это первое официальное изображение нового электрического гиперкара от Automobili Pininfarina, получившего название PF0. Сам автомобиль был представлен на закрытом показе во время Pebble Beach Concours d’Elegance в Калифорнии в минувший уикенд. Нам сказали, что мнение присутствовавших было лучшей характеристикой проделанной работы. В комментариях к изображению задней части автомобиля, шеф-дизайнер Automobili Pininfarina Лука Боргогно сказал: Как и в прошлом происходило с автомобилями Pininfarina, PF0 должен выделяться среди конкурентов Широкой публике автомобиль будет представлен на Женевском автосалоне в следующем году.
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