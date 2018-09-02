Новый способ изуродовать Porsche 964 

Идея взять 964-е поколение Porsche 911 и изменить ее внешность до неузнаваемости не нова. Singer достаточно долго уже делает нечто подобное. Но тогда как они трансформируют 964 в нечто классическое и прекрасное, DP Motorsport превратил 964 в…это. То, что раньше было винтажным 911 Turbo 1992 года в черном цвете теперь превратилось в реплику гоночного автомобиля 935, который может гонять по дорогам общего пользования. 935 мы видели в разных версиях, но только в DP вспомнили про трековый Porsche 962. К сожалению, двигателя IMSA от 962 тут нет. Хотя окружающие скорее этому обрадуются, ибо стекла в их домах останутся целыми. В реплике имеется 3,3-литровый шестицилиндровый боксер с турбонаддувом от гражданской версии, из которого вытянули 450 л.с. (на 130 л.с. больше) и выхлопная система из нержавеющей стали. Естественно, модернизировали и подвеску и поставили новые 18-дюймовые трехсоставные диски. Кузов — стекловолокно с карбоновыми силовыми элементами, в салоне — крутейшие гоночные ковши. Кстати, такие излишества как электрические стеклоподъемники и CD-проигрыватель присутствуют, что несколько нивелирует задумки настоящего трекового автомобиля, но зато может побудить выехать на этой дикой реплике 964 от DP Motorsport на улицы города и гонять на ней на работу и в магазин. Каждый день. А как иначе?