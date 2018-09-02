Project Gold: новый 911 Turbo, без дураков 

С самого первого тизера, показавшего нам эскизы и флешбеки кузова Porsche 993, мы возлагали большие надежды на этот проект 911 от Porsche Classic. Теперь у нас есть полная информация об этом проекте и, честно говоря, лучше всего охарактеризовать это так: мы очень любим золото. Честно говоря, есть и небольшое разочарование в том, что проект получился не сильно выделяющимся. В течение последних нескольких недель Porsche заставлял нас надеяться, что кузов все же будет уникальным. Мы знали, что отправной точкой послужил 911 эпохи 993 — последний из Porsche с воздушным охлаждением, но мы надеялись на то, что специалисты творчески подойдут к процессу создания нового старого кузова. Вместо этого в Porsche Classic восстановили 993 с нуля, создав новый 911 Turbo S. Компания даже присвоила ему номер шасси по порядку за последним в серии 993 Turbo, сошедшим с конвейера в 1998 году. Но с другой стороны, кому какое дело! Вы только посмотрите — Porsche Classic разобрала 993 до винтика и приступила к проекту восстановления длиной в 18 месяцев, который включал в себя полную защиту кузова от коррозии и процесс окраски, который используется для современных Porsche. По факту, для кузова использовался цвет Golden Yellow Metallic, который используется для нового 911 Turbo S Exclusive Series — единственная часть современности, которая использовалась в возрожденной классике. Этот оттенок присутствует и в интерьере — строчка на сидениях, рулевом колесе, приборной панели, а также на гранях колесных дисков Project Gold. Да и к шильдикам Classic Series, разбросанным по всему автомобилю, сложно остаться равнодушным. Как показали предыдущие тизеры, двигатель — это 3,6-литровый горизонтально-оппозитный шестицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 450 л.с. (это все благодаря двум турбинам). Porsche говорит, что это совершенно новый двигатель и все детали — от компонентов подвески до системы полного привода, интерьера, деталей двигателя — все было сделано в компании Porsche Classic. Другими словами, Porsche хочет, чтобы все знали, что у них есть все, что нужно, чтобы вдохнуть новую жизнь в любой классический 993. Есть еще одна важная вещь в этом проекте. Часто производители, создавая новое поколение модели, просто перестают поддерживать модели прошлого, чтобы обеспечить успех своих новых разработок. В Porsche же решили, что легендарные модели с воздушным охлаждением достойны того, чтобы жить вечно силами специального подразделения Porsche Classic. Компания будет продавать этот единственный в своем роде Project Gold на аукционе RM Sotheby’s Porsche 70th Anniversary Sale в Атланте, штат Джорджия, 27 октября. И стоить он, скорее всего, будет очень серьезных денег.