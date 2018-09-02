Китайцы запустят производство напечатанных на 3D-принтере электрокаров

Китайские компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment намерены запустить совместный проект. На заводе в Шанхае с помощью 3D-печати наладят серийное производство электрокаров. Об этом сообщили в пресс-центре одной из фирм.

Согласно планам, ежегодно с конвейера будет сходить порядка десяти тысяч автомобилей. Отмечается, что местные водители охотно покупают электрокары, поскольку власти хотят постепенно исключить машины, оснащенные обычным ДВС.

В ближайшее время запланированы краш-тесты напечатанных на принтере автомобилей. Если машины хорошо себя зарекомендуют, то уже в 2020 году подобные электрокары можно будет купить. Первыми новинки получат китайские автопарки, после чего автомобили выйдут на международный рынок.

Ранее необычной разработкой похвастались голландские студенты. Накануне они презентовали новую уникальную модель электромобиля, который создан из сахара и льна. Свой биоразлагаемый автомобиль учащиеся Технического университета в городе Эйндхове назвали Noah. Интерьер, детали кузова и шасси собраны из льняного волокна и биопластика, которые делается из сахара.

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